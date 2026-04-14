Виновника ДТП, в котором погибла молодая мать, а ее сын впал в кому, отправили в СИЗО

Виновника ДТП на проспекте Космонавтов, который погубил 30-летнюю женщину, а ее полуторагодовалого ребенка отправил в кому, заключили в СИЗО на время следствия. Он пробудет там до 12 июня. Меру пресечения выбрали сегодня в Верх-Исетском суде.

Как писал «Новый День», в субботу, 11 апреля, на проспекте Космонавтов 24-летний Дмитрий Гаренских устроил массовое ДТП. Он ехал на огромной скорости и врезался в двигавшуюся впереди него «Тойоту». От удара «Лексус» выбросило на встречную полосу, где машина столкнулась с БМВ. За рулем была 30-летняя женщина, а на заднем сиденье в детском кресле ехал ее сын. Мальчика и маму сразу госпитализировали, однако женщину спасти не удалось. Ребенок находится в тяжелом состоянии, он в коме. Врачи борются за его жизнь. «По данному происшествию полицией ведется предварительное расследование», – добавили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

После аварии Гаренских пытался сбежать, но очевидцы схватили его и задержали до приезда полиции. Они рассказали, что мужчина, судя по запаху, был пьян, и находился в неадекватном состоянии. При этом от медицинского освидетельствования он отказался.

Гаренских предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшего по неосторожности смерть человека».

Екатеринбург, Елена Сычева

