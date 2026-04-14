Разницы нет: отказ виновника ДТП от медосвидетельствования – отягчающее обстоятельство

В Екатеринбурге обсуждают резонансное ДТП, которое устроил 24-летний водитель Lexus Дмитрий Гаренских. В результате его действий тяжелые травмы получил полуторагодовалый мальчик, который впал в кому, а его мама, 30-летняя женщина, погибла. Гаренских летел по проспекту Космонавтов на большой скорости, врезался в «Тойоту», а затем был отброшен на встречку и столкнулся с BMW, в котором ехали мама с малышом. Гаренских пытался сбежать с места аварии, но его задержали очевидцы. Они рассказали, что от него сильно пахло спиртным и вел он себя неадекватно. От прохождения медицинского освидетельствования виновник ДТП отказался, что сильно возмутило горожан.

«Не могу понять, почему после такого ДТП у виновника есть возможность отказаться от прохождения медосвидетельства? Это надо делать в принудительном порядке», – пишет читатель «Нового Дня» Олег.

Однако в суде и положительная проба на алкоголь или наркотики, и отказ от медицинского освидетельствования водителя, устроившего ДТП, да еще и со смертельным исходом, будут одинаково отягчающим обстоятельством. Как отмечает «Новый День», до 2015 года отказ от прохождения теста на алкоголь или наркотики для водителя не считался в судах отягчающим обстоятельством. Однако Конституционный суд России по жалобам граждан рассмотрел этот вопрос и пришел к выводу, что это несправедливо – и приравнял отказ от медицинского освидетельствования к положительной пробе на алкоголь или запрещенные вещества.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube