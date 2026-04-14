Уральский священник нашел рецепт повышения рождаемости: «Гектарами раздавать землю»

Для повышения рождаемости гражданам России надо бесплатно раздавать земельные участки, оснащенные необходимой инфраструктурой, а денежные пособия не помогут, считает старший священник екатеринбургского Храма на Крови, многодетный отец Максим Миняйло.

«Нужно дать народу возможность жить и зарабатывать. И раздать бесконечное количество земли людям. Бесплатно. Гражданам России гектарами раздавать землю и подводить туда свет, ток, дороги. Чтобы доходы от имущественных сделок с жильем и с землей не скапливались у девелоперов и у ограниченного количества тех, кто в этой сфере заправляет, а распределялись бы как национальное достояние для всех граждан нашей страны в форме субсидирования через землю», – сказал отец Максим в эфире «4 канала».

Священник также считает, что денежные пособия не способствуют росту числа многодетных семей: «Через поддержку атрофируется некое чувство самобытности, субъектности и самоуважения. Когда тебе 30 лет и тебе до сих пор помогают, такой человек большую семью создать не может. Создание большой семьи кроется в психологии хозяина, продолжателя рода. Это никак не соотносится с тем, кто принимает какую-то донорскую помощь от кого бы то ни было».

Екатеринбург, Елена Владимирова

