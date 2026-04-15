Только 20% земельных участков для многодетных семей обеспечены газом, 53% – электричеством

Существенная часть земельных участков, которые выделены многодетным семьям для строительства индивидуального жилья, не обеспечена необходимой инфраструктурой.

Как сообщили в пресс-службе заксо, эта тема обсуждалась сегодня на заседании комитета по аграрной политике. Депутаты отметили, что среди земельных участков, предоставленных многодетным семьям, дорожной инфраструктурой обеспечены 47% участков, электроснабжением – 53,5 %, газоснабжением – только 20,5 %.

Напомним, в Свердловской области действует закон, согласно которому семья с тремя детьми имеет право на получение земельного участка под ИЖС или единовременную выплату в 200 тысяч рублей. По информации областного правительства, в 2026 году в региональном бюджете предусмотрено 10 миллионов рублей на 50 социальных выплат. Кроме того, 30 муниципальным образованиям учтены расходы в размере 152,8 миллиона рублей на предоставление еще 764 социальных выплат.

Отметим, что в 2024 году такие социальные выплаты получили 505 многодетных семей, в 2025 году – 864 семьи.

В то же время, критерии транспортной доступности и обеспеченности объектами инженерной инфраструктуры земельных участков для льготников регионом пока не приняты, в настоящее время они находятся в разработке областного правительства.

Как уже сообщал «Новый День», на днях старший священник екатеринбургского Храма на Крови, многодетный отец Максим Миняйло заявил, что для повышения рождаемости гражданам России надо бесплатно раздавать земельные участки, оснащенные необходимой инфраструктурой. «Нужно дать народу возможность жить и зарабатывать. И раздать бесконечное количество земли людям. Бесплатно. Гражданам России гектарами раздавать землю и подводить туда свет, ток, дороги», – сказал отец Максим в эфире «4 канала». Он также добавил, что денежные пособия делают людей несамостоятельными, и такие люди не обладают нужным для создания большой семьи мышлением.

Екатеринбург, Елена Владимирова

