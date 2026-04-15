Екатеринбуржцам запретили ходить в лес во время пожароопасного сезона

На территории Екатеринбурга с 15 апреля установлен особый противопожарный режим. Его условия оказались жестче, чем на областном уровне.

Как сообщает пресс-служба мэрии, горожанам запрещено посещать леса и торфяники, в том числе на личных автомобилях. Разрешается только проезд по дорогам общего пользования. Также нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Запрещается использовать мангалы и любые другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне. Исключение делается только для заведений общепита. Собственники частных домов в Екатеринбурге должны иметь бочку с водой возле каждого жилого строения, либо огнетушитель.

Территория муниципальных лесов в Екатеринбурге составляет порядка 70 тысяч гектаров. В этом году будет обустроено 647 километров минерализованных полос. Сотрудники Екатеринбургского лесничества совместно с МЧС запланировали 70 рейдов по патрулированию городских лесов в период высокой пожарной опасности. Прежде всего, патрули будут проверять популярные места отдыха. Если в прошлом году их было 34, то в нынешнем сезоне патрулирование расширится до 41 зоны, указали в городской администрации.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

