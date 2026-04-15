В Свердловской области начался пожароопасный сезон

На большинстве территорий Свердловской области 15 апреля начал действовать пожароопасный сезон. В северных муниципалитетах он стартует 20 апреля, сообщает департамент информполитики.

«Пожароопасный сезон не запрещает посещение лесов, и несмотря на полную готовность всех служб, важно, чтобы жители региона соблюдали правила пожарной безопасности. Сберечь лес от огня – наша общая задача», – заявил губернатор Денис Паслер.

С начала пожароопасного сезона запрещены травяные палы в полях, разведение костров в лесах и сжигание порубочных остатков от заготовленной древесины.

Владельцы садовых и приусадебных участков также обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Мангалы и жаровни нужно располагать на расстоянии не менее пяти метров от зданий и построек. При этом в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы и других горючих материалов. Место открытого огня следует размещать не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки и в 100 метрах – от кромки леса. Яма для сжигания мусора должна быть не более метра в диаметре и не менее 0,3 метра глубиной. Чтобы вовремя остановить огонь, под рукой всегда должен быть огнетушитель или ведро с водой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

