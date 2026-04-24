В Свердловской области ввели особый противопожарный режим – разводить огонь запрещено везде

В Свердловской области с 25 апреля стартует особый противопожарный режим. Соответствующее решение принял губернатор Денис Паслер на заседании регионального правительства.

«Для сохранения уральских лесов от пожаров необходимо предпринять максимально эффективные меры. С завтрашнего дня в Свердловской области будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы. Призываю жителей региона ответственно и с пониманием отнестись к ограничениям», – заявил Паслер.

Во время действия особого противопожарного режима также запрещено проводить пожароопасные работы, а туристические группы не могут организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных мест.

В пресс-службе свердловского правительства сообщили, что для предотвращения лесных пожаров ведется четырехуровневый мониторинг обстановки на территории региона. Это постоянное наблюдение за ситуацией из космоса, авиационный и наземный мониторинги, а также работа дистанционных систем – 117 камер видеонаблюдения. Диспетчерская служба Уральской авиабазы работает круглосуточно, лесопожарные формирования, люди и техника находятся в полной готовности. Пожарные части переведены на усиленный режим. В их составе более 4,3 тысячи человек, 1,9 тысячи единиц техники и почти 9 тысяч единиц пожарного оборудования. За

Напомним, пожароопасный сезон в Свердловской области официально действует с 15 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube