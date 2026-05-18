За неделю 126 свердловчан получили штрафы за нарушение пожарной безопасности

В Свердловской области за минувшую неделю было возбуждено 70 административных расследований за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщили в пресс-службе МЧС, было составлено 133 протокола по статье 20.4 КоАП РФ. Оштрафованы четыре юридических лица, два ИП, одно должностное лицо и 126 граждан. Всего с 11 по 17 мая патрульные группы с участием пожарных инспекторов провели 233 выездных обследования территории.

Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Жителям и организациям запрещено разводить открытый огонь, сжигать мусор и сухую траву, захламлять придомовые участки горючими материалами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube