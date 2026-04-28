На Урале будут отслеживать молнии для предотвращения лесных пожаров

Специалисты Уральской авиабазы запустили в тестовом режиме систему грозопеленгации. Аппаратура фиксирует в отдаленных и труднодоступных участках леса удары молний о землю, которые часто становятся причиной лесных пожаров.

Как сообщили в ДИПе, грозопеленгация позволяет предельно точно определить место такого удара о землю. Если осадков в этом районе не было, стоит жаркая и сухая погода, вероятность возникновения пожара очень высока. Зная точное местоположение удара молнии, специалисты мониторинга уделяют ему особое внимание. Особенно такие системы могут быть полезны в северных районах региона. Комплексы уже установили в Нижнем Тагиле, Ивделе, Таборах.

При этом основной причиной лесных пожаров в регионе по-прежнему остается человеческий фактор, поэтому с 25 апреля на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, в том числе в мангалах, сжигать мусор и сухую траву.

Екатеринбург, Елена Владимирова

