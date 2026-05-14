Свердловчанам обещают пять дней аномальной жары

МЧС предупредило свердловчан об аномальной жаркой погоде. С 15 по 20 мая в регионе ожидается температура воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более. Уже завтра потеплеет до +29 °C.

Жителей просят соблюдать максимальную осторожность при обращении с огнем. В Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Жечь костры на природе запрещается.

В течение дня в домах рекомендуется закрывать окна (особенно если они выходят на солнечную сторону) ставнями или шторами. Использование кондиционера снижает риск перегрева. Также нельзя оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях даже на непродолжительное время.

В МЧС напомнили, по каким телефонам можно вызвать помощь: пожарно-спасательная служба – 101, единый номер вызова экстренных служб – 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

