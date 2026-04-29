В майские праздники увеличат количество патрулей в свердловских лесах

В период майских праздников в Свердловской области патрульные группы будут чаще выходить в профилактические рейды в леса. Сотрудники лесничеств, МЧС и полиции будут следить, как жители соблюдают требования особого противопожарного режима.

«С 25 апреля в Свердловской области запрещены разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора и сухой травы. Практика показывает, что в длинные майские выходные возрастает число возгораний по вине человека. Причинами становятся непотушенные костры, брошенные окурки, пал травы. Наша задача – не только оперативно выявлять такие нарушения, но и предотвращать их. Усиленные рейды с участием лесных инспекторов, сотрудников МВД и МЧС охватят природные парки, садовые товарищества, берега водоемов и лесные массивы», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

За нарушения противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан – от 10 до 20 тысяч рублей (для виновников пожара – от 40 до 50 тысяч рублей), для должностных лиц – от 60 до 90 тысяч рублей; для юридических лиц – от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

