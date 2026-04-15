В Свердловской области до открытия мотосезона уже погибли два мотоциклиста

Мотосезон в Свердловской области стартует с 25 апреля, однако в регионе уже зарегистрированы смертельные аварии с участием мотоциклистов.

Как сообщила руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Свердловской области Галина Кравченко, с начала 2026 года зафиксировано 30 ДТП с мототранспортом. В них погибли два человека, шесть получили травмы. Смертельные случаи были в Алапаевском и Пригородных районах. По сравнению с началом прошлого года число мотоциклетных аварий уже выше на 7%.

Самой частой причиной таких ДТП является превышение скорости. Также мотоциклисты попадают в аварии, неверно выбрав дистанцию или проявляя невнимательность при маневрировании на дороге. Кроме того, зафиксированы случаи, когда водители управляли мотоциклом без автошлема, без прав или в состоянии опьянения. За грубые нарушения ПДД у мотоциклистов могут конфисковать транспорт. Это происходит по решению суда, и зачастую конфискованные мотоциклы отправляют на нужды СВО, отметила Галина Кравченко на пресс-конференции в ТАСС.

В этом году Госавтоинспекция планирует ужесточить контроль за мототранспортом. Дорожные автоматические камеры научатся распознавать такое нарушение, как езда на мотоцикле без шлема. Кроме того, полицейские патрули частично оборудованы новыми комплексами «Азимут», которые фиксируют превышение скорости. Только за март с их помощью в Екатеринбурге было зафиксировано более 3 тысяч нарушений ПДД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube