Опыт проекта КОТ «Академический» признали перспективным для тиражирования в регионах России

Проект комплексного освоения территории «Академический» стал предметом обсуждения в Совете Федерации. На расширенном заседании Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера выступил генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев. Он представил доклад о концепции проекта -драйвера демографии.

По словам Станислава Киселева, проект «Академический», в 2021 году ставший отдельным административным районом Екатеринбурга, изначально проектировался как пространство для молодых семей с акцентом на доступность жилья и качество городской среды. Ориентация на потребности семей с детьми сделала самый молодой район Екатеринбурга одним из лидеров по естественному приросту населения. В 2025 году здесь появилось на свет 2 178 новых жителей, что на 21% больше, чем годом ранее. «Академический» – наглядный пример того, как системное планирование территории и синхронное возведение жилья и социальной инфраструктуры дают реальный социально-экономический эффект. Мы благодарны профильному Комитету Совета Федерации за оценку нашего опыта и готовы делиться наработками для тиражирования модели в других регионах», – отметил генеральный директор ГК «КОРТРОС».

«Академический» – первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» реализует с 2005 года. Здесь параллельно со строительством домов активно строится социальная инфраструктура – поликлиники, школы, детсады, учреждения дополнительного образования. Жилые кварталы обустраиваются спортивными площадками, прогулочными зонами, парками. Стоимость жилья в «Академическом» в среднем на 10% ниже, чем в целом по Екатеринбургу.

Опыт Академического был признан успешным и перспективным для тиражирования в других регионах. «Были обсуждены предложения по совершенствованию мер государственной поддержки при реализации отдельных проектов КРТ, которые касаются возможной приоритизации финансирования создания необходимой инфраструктуры в демографически перспективных проектах. А также возможности реализации в рамках таких проектов пилотных программ, предусматривающих выделение отдельных лимитов по льготной семейной ипотеке и увеличение размера ипотечного займа в зависимости от количества детей», – сообщил сенатор Андрей Шевченко.

Москва, Таисья Исупова

