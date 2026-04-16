Бюджет Екатеринбурга – 2025 закрыт с дефицитом в 6,8 млрд рублей

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы утвердила отчет об исполнении городского бюджета на 2025 год. Проект казны впервые за несколько лет завершен с дефицитом – в размере 6,8 миллиарда рублей.

Как сообщила и.о. вице-мэра Екатеринбурга Юлия Медведева, фактические годовые доходы бюджета составили 98,489 миллиарда рублей, расходы – 105,289 миллиарда. Эти цифры значительно выше, чем планировалось. Так, по мере исполнения бюджета доходы увеличились на 11 миллиардов рублей, причем за счет роста налоговых поступлений и других собственных доходов города. Областные и федеральные трансферты (47,9 миллиардов рублей), наоборот, чуть сократились. В 2025 году Екатеринбург получил на 1,2 миллиарда меньше, чем годом ранее. Сокращение коснулось раздела «Образование».

Расходы бюджета выросли значительно – на 14,6 миллиарда рублей. По разделам расходы распределились так: 45% – образование, 30,5% – национальная экономика, 6,8% – общегосударственные вопросы, 6% – ЖКХ, 5,3% – социальная политика, 2,7% – физкультура и спорт. Большая часть бюджета традиционно ушла на социальную сферу.

Счетная палата Екатеринбурга дала положительное заключение на финансовый документ. «Показатели бюджета исполнены и даже перевыполнены», – отметил председатель палаты Александр Гетманчук. Проект вынесен на заседание городской думы, где отчет по бюджету-2025 депутатам представят глава Екатеринбурга Алексей Орлов и его вице-мэры.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

