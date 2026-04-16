В южной части Екатеринбурга испытают теплосети на максимальную температуру

В Екатеринбурге с 21 по 22 апреля пройдут испытания теплосетей максимальной температурой. Их проведут в зоне теплоснабжения ТЭЦ «Академическая», в том числе в Академическом районе, микрорайонах Вторчермет, Юго-Западный, поселке Совхозном, сообщили в городской администрации. В течение суток (с 10:00 до 10:00 следующего дня) батареи в квартирах постепенно разогреются до «зимнего режима», а потом медленно остынут.

Испытания, которые проводят специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании, нужны чтобы выявить дефекты в трубопроводах и компенсаторов, а также проверить компенсирующие способности теплосетей в условиях температурных деформаций. Все это помогает в подготовке к следующему отопительному сезону.

«Это не гидравлические испытания, не опрессовки, и проводятся они по другому принципу. Известно, что трубопроводы состоят из металла, который при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. И в теплосетях установлены устройства, которые эти движения металла компенсируют. Чтобы проверить корректность работы всей системы, нам и нужно провести такое испытание максимальной температурой. В течение одного дня температура сетевой воды в тепломагистралях сначала будет плавно подниматься, затем несколько часов удерживаться на максимальном уровне, и в течение нескольких часов – снижаться. Образуется температурная волна, которая пройдет по всем трубопроводам, а мы в это время наблюдаем, как ведет себя вся система», – объяснял ранее «Новому Дню» заместитель главного инженера по оперативной работе АО «ЕТК» Константин Родигин.

В целях безопасности при проведении испытаний будут отключены отопительные системы социальных учреждений, калориферные установки, системы горячего водоснабжения с неисправной автоматикой регулирования и системы отопления с нерабочими узлами подмешивания.

Если вы заметили любые признаки повреждения коммуникаций – парение, промоины грунта – нужно обратиться в диспетчерские службы по телефонам:

– МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 005 (со стационарных телефонов), +7 (343) 222-3-005, +7 (343) 304-12-04, +7 (343) 304-12-08;

– Центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»: +7 (343) 329-33-52, +7 (343) 329-37-52, +7 (343) 329-37-01, +7 (343) 329-37-00.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube