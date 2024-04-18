В Екатеринбурге пройдут испытания теплосетей максимальной температурой: что нужно знать горожанам

В Екатеринбурге 23-25 апреля пройдут испытания тепловых сетей максимальной температурой воды, которые позволят выявить возможные отклонения работы оборудования тепловых сетей и оперативно их устранить. Горожан просят быть внимательными и осторожными, а еще придется в течение нескольких часов активно проветривать квартиру. Объясняем почему.

Когда и где пройдут испытания

Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) в этом году будет проводить испытания трубопроводов максимальной температурой с 23 по 25 апреля с 09:00 до 17:00. Они будут идти не во всем городе, а лишь в нескольких районах:

– 23 апреля испытаниям будут подвергаться магистральные и распределительные тепловые сети микрорайонов Уралмаш (район Градмаш) и Эльмаш от Свердловской ТЭЦ и ТЭЦ ТМЗ;

– 24 апреля магистральные и распределительные тепловые сети Вторчермета от котельной «Южная» и Сортировки от котельной на ул. Минометчиков;

– 25 апреля магистральные и распределительные тепловые сети Елизавета от котельной «Бисертская», Кольцово от котельной на ул. Бахчиванджи, Старой Сортировки от «Кишиневской» котельной.

Зачем проводятся испытания максимальной температурой

Испытания тепловых сетей максимальной температурой проводятся для того, чтобы выявить возможные дефекты оборудования и исправить их до следующего отопительного сезона.

«Проведение испытаний позволит выявить дефекты трубопроводов, конденсаторов, опор. Сегодня план мероприятий на межотопительный период АО «ЕТК» почти сформирован. И испытания позволят найти слабые места трубопроводов, включить это в программу и устранить дефекты, чтобы следующий отопительный сезон прошел без проблем», – пояснил заместитель начальника управления ЖКХ по управлению коммунальной инфраструктурой администрации Екатеринбурга Дмитрий Барашкин.

Он добавил, что в мэрии уже провели несколько организационных совещаний со всеми участниками процесса. Все службы города, энергетики и управляющие компании готовы и к самим испытаниям, и к устранению возможных последствий.

Как проводятся испытания

На несколько часов температура воды в магистралях повысится до 120 градусов и будет подаваться во внутридомовые системы по «зимнему» графику.

«Это не гидравлические испытания, не опрессовки, и проводятся они по другому принципу. Известно, что трубопроводы состоят из металла, который при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. И в теплосетях установлены устройства, которые эти движения металла компенсируют. Чтобы проверить корректность работы всей системы, нам и нужно провести такое испытание максимальной температурой, – пояснил заместитель главного инженера по оперативной работе АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» Константин Родигин. – В течение одного дня температура сетевой воды в тепломагистралях сначала будет плавно подниматься, затем несколько часов удерживаться на максимальном уровне, и в течение нескольких часов – снижаться. Образуется температурная волна, которая пройдет по всем трубопроводам, а мы в это время наблюдаем, как ведет себя вся система».

Что нужно знать жителям?

Жителям Екатеринбурга нужно знать, что на время проведения испытаний батареи станут горячими, как зимой. Но энергетики уверяют, что сделано это будет лишь на несколько часов. В этот день советуют активнее проветривать помещения.

Зимой такие испытания не проводят, поскольку в случае выявления дефектов есть риск отключения отопления. А сейчас, когда на улице тепло, это не причинит большого дискомфорта екатеринбуржцам.

Кстати, в социальных объектах ГВС и отопление на время испытаний будут отключены. Это делается из соображений безопасности.

Правила безопасности

Во время испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы. К мониторингу состояния сетей и обеспечению безопасности граждан привлекаются подразделения МЧС, ГИБДД, коммунальные службы районов. В режиме постоянной готовности будут дежурить оперативные бригады АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».

Но и жителям Екатеринбурга стоит запомнить несколько простых правил:

– не приближайтесь к месту парения, под асфальтом может находиться промоина;

– не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам;

– не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива – жизнь дороже;

– если разлив застал вас в транспорте – не покидайте его, даже если водитель открыл двери;

– не оставляйте автотранспорт на тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

– расскажите детям об опасности игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций сообщайте в мониторинговые центры по телефонам:

– ЦДДС Администрации города – 005, 304-12-05, 304-12-08;

– ЦДС АО «ЕТК» – 329-33-01.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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