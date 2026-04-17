На фестиваль «Петрушка Великий» съедутся кукольники из России, Китая, Белоруссии и Замбии

Стали известны участники XIII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября. Тема фестиваля – «Театр кукол: Новые смыслы».

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургского театра кукол, в оргкомитет «Петрушки Великого» поступило более 110 заявок от профессиональных театров России и зарубежья. Члены Экспертного совета выбрали 13 спектаклей, которые составят фестивальную афишу.

Среди участников фестиваля – Хабаровский краевой театр юного зрителя, Красноярский театр кукол, «Маленький театр» (Москва), Вологодский областной театр кукол «Теремок», театр им. Кукол (Санкт-Петербург), Пермский театр кукол, театр у Нарвских Ворот, Санкт-Петербург, театр Запалки (Москва), Karlsson Haus (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат (КУКФО)».

В зарубежную программу фестиваля вошли Гуандунский театр кукольного искусства (Гуанчжоу, Китай) со спектаклем «Изысканные программы кукольного искусства Линнань», Могилевский областной театр кукол (Белоруссия) со спектаклем «Синяя-синяя» (режиссер Игорь Казаков, художник Татьяна Нерсисян) и спектакль «Сказки Мира» (режиссер и художник Ивон Тамака) кукольного театра Ивона Тамаки (Замбия).

Екатеринбургский театр кукол также представит два своих спектакля, о которых будет сообщено отдельно.

Как уже писал «Новый День», в 2024 году в честь открытия XII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка великий» в центре Екатеринбурга прошло театральное шествие. Участники вместе с четырехметровым Петрушкой отправились от гостиницы «Гранд Авеню» в сквер за оперным театром.

Екатеринбург, Елена Владимирова

