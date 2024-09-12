В центре Екатеринбурга под звуки барабанов прошел четырехметровый Петрушка (ФОТО)

Сегодня в честь открытия XII Международного фестиваля театров кукол «Петрушка великий» в центре Екатеринбурга прошло театральное шествие. В девять часов утра участники вместе с четырехметровым Петрушкой отправились от гостиницы «Гранд Авеню» в сквер за оперным театром.

Барабанное шоу, песни, театральные постановки от российских и китайских кукольников – так началось фестивальное утро.

С 12 по 16 сентября зрители смогут увидеть 12 российских спектаклей, а также постановки от кукольников театра Гуанчжоу, которые подготовили попурри (музыкальную пьесу из популярных мотивов), гуандунскую оперу «Дочь императора» и танец с длинными шелковыми лентами.

В репертуаре российских кукольных театров – детские постановки, классические и современные спектакли. «Для истинных театралов на любой вкус – от классики: «Король Лир» (Чувашский государственный театр кукол) и «Шутники» (Московский областной государственный театр кукол) – до современности: «Похороните меня за плинтусом» (Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского) и «Авиатор» от Татарского государственного театра кукол». Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» подготовил для молодежи новое видение «Ромео и Джульетты».

Екатеринбург, Дарья Деменева, Евгения Вирачева

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