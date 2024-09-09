Кукольники России и Китая соберутся на фестивале «Петрушка Великий»

В Екатеринбурге с 12 по 16 сентября пройдет XII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». Постановки от театров России и Китая будут объединены одной общей тематикой – «Глагол и Образ».

Фестиваль начнется в 9 утра с театрального шествия, в котором может поучаствовать любой желающий. Участники вместе с главным героем шествия Петрушкой отправятся от гостиницы «Гранд Авеню» в сквер за Оперным театром, где пройдет официальная церемония открытия фестиваля. Всего за 5 дней зрители смогут увидеть 12 российских спектаклей, а также постановки от кукольников театра Гуанчжоу, которые подготовили попурри (музыкальную пьесу из популярных мотивов), гуандунскую оперу «Дочь императора» и танец с длинными шелковыми лентами.

В репертуаре российских кукольных театров – детские постановки, а также классические и современные спектакли. «Для истинных театралов на любой вкус – от классики: «Король Лир» (Чувашский государственный театр кукол) и «Шутники» (Московский областной государственный театр кукол) – до современности: «Похороните меня за плинтусом» (Воронежский государственный театр кукол имени В.А. Вольховского) и «Авиатор» от Татарского государственного театра кукол», – поделились в пресс-службе мэрии. Также Санкт-Петербургский театр «Кукольный формат» подготовил для молодежи новое видение «Ромео и Джульетты».

А детской публике будут представлены такие постановки, как ««Муха-Цокотуха» (Вологодский областной театр кукол «Теремок»), «Айболит» (Санкт-Петербургский государственный театр марионеток имени Е.С. Деммени) и «Правдивые истории Поросенка и Лиса» (Ивановский областной театр кукол).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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