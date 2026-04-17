Ушло в суд дело о мошенничестве в отношении директора ООО «УралДорТехнологии»

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении руководителя ООО «УралДорТехнологии».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, он обвиняется в хищении мошенническим образом 634 млн рублей.

По версии следствия, в апреле 2023 года обвиняемый заключил с МКУ «Управление капитального строительства» контракт на строительство дорог в екатеринбургском микрорайоне «Солнечный». По условиям контракта был предусмотрен аванс в размере 50 % от стоимости работ. Получая деньги для исполнения контрактов, обвиняемый давал указания о переводе средств на счета подконтрольных ему организаций. При этом он вводил в заблуждение представителей заказчика, предоставляя заведомо подложные документы о фактически не выполненных работах.

В результате муниципальному бюджету Екатеринбурга был нанесен ущерб в размере свыше 634 млн рублей. Имущество организации, в том числе 87 единиц строительной техники общей стоимостью более 440 млн рублей, арестовано.

Напомним, компания и раньше попадала в скандальные истории. Так, в 2024 году «Уралдортехнологии» получили муниципальные контракты на ремонт дорог и тротуаров на улицах Малышева, Студенческой, Ельцина, Хохрякова, на проспекте Ленина. Часть из них не были сданы в срок до 30 сентября, очередной дедлайн – 31 октября – также был провален, число жалоб от пешеходов и автомобилистов на «Госуслугах» по поводу разрытых дорог и тротуаров резко выросло, в итоге мэрия Екатеринбурга привлекла другие дорожные компании, чтобы доделать объекты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

