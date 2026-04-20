Ученые выяснили, сколько кофе полезно для психики

Ученые Фуданьского университета в Китае провели исследование о пользе кофе, выяснив, сколько напитка полезно для психического благополучия. Результаты они опубликовали в Journal of Affective Disorders. Выяснилось, что умеренное потребление напитка может снижать риски развития тревожности и депрессии.

Китайские ученые вели наблюдения более 13 лет, исследуя 460 тысяч человек. Наиболее благоприятным для психики оказалось употребление 2-3 чашек напитка в день (≈250 мл каждая). Кофеин блокирует аденозин, стимулирует выработку дофамина, дает бодрость, повышает мотивацию и настроение, но только в умеренных количествах. Причем, как выяснили ученые, у мужчин польза употребления кофе проявляется сильнее, чем у женщин.

Екатеринбург, Елена Сычева

