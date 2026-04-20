Улицу Вайнера благоустроят за 554 млн рублей

Администрация Екатеринбурга начала искать подрядчика для благоустройства улицы Вайнера на участке от проспекта Ленина до Малышева.

Стоимость муниципального контракта составит 554,5 миллиона рублей. В него входят строительно-монтажные работы, включая: демонтажные работы, земляные работы, вертикальная планировка, благоустройство, устройство покрытий, малые архитектурные формы, озеленение, наружное освещение и электроснабжение, система видеонаблюдения, система оповещения.

Ранее близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщил, что в рамках благоустройства бехатон на улице Вайнера заменят на гранитные плиты. Второе – будет обустроен водосток с крыш, чтобы на поверхности не скапливалась вода. Третье – озеленение улицы будет в кадушках, так как под поверхностью находятся трубы, они не позволяют высаживать деревья.

Напомним, в прошлом году глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал журналистам, что пешеходную улицу обновят по проекту команды «Открытый консорциум», которая разработала рендеры еще в 2021 году.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

