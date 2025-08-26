Улицу Вайнера начнут благоустраивать в 2026 году, – Орлов

Работы по благоустройству улицы Вайнера начнутся со следующего года, рассказал журналистам глава Екатеринбурга Алексей Орлов в ходе пресс-тура. Пешеходную улицу обновят по проекту команды «Открытый консорциум», которая разработала рендеры еще в 2021 году.

«Надо консолидировать финансовые ресурсы: это и городской бюджет, и областная поддержка, на которую я очень надеюсь. Денис Владимирович [Паслер] придает особое значение главной пешеходной улице. Мы разрабатывали проекты по благоустройству еще в 2021-22 годах. Губернатор с ними знаком, в целом он подходы эти одобряет. Думаю, мы со следующего года работы по приведению нашей пешеходной улицы активно начнем проводить», – подчеркнут мэр.

Ранее координатор «Открытого консорциума» Илья Полянских рассказывал, что у улицы Вайнера есть несколько проблем. Первая – избыток визуального шума, рекламных баннеров, вывесок, которые никак не гармонируют друг с другом. «Улица похожа на коктейль – много разного алкоголя смешано, но невкусно», – образно отмечал он. На участке много старинных зданий, фасадам которых «Консорциум» предлагает вернуть исторический облик.

Интересное решение архитекторы придумали также для уличного покрытия: в мощении можно использовать паттерны с екатеринбургской айдентикой, например, символическим изображением Краснознаменной группы.

Зону у Пассажа авторы хотели освободить и разместить там только один элемент – стелу, а на тротуаре на перекрестке с улицей Попова – логотип Екатеринбурга. Поблизости от него поставить сцену для выступления музыкантов.

Еще одной проблемой улицы Вайнера авторы концепции назвали подземный переход на перекрестке с улицей Малышева: «Там постоянно плохо пахнет и собираются непонятные личности». Владельцы магазинов в переходе, говорили архитекторы, не в состоянии решить эту проблему. «Консорциум» предложил построить надземный переход со светофором, а в помещении подземного перехода открыть, например, ресторан.

«Открытый консорциум» представил решения по функциональному зонированию, малым архитектурным формам, озеленению, типам светильников, мощению, фасадам. Архитекторы заложили в основу единый подход к фасадам всех зданий на улице Вайнера, к пешеходной зоне с пространством транзита, буферными площадками для озеленения и многофункциональными местами отдыха. Кроме того, разработчики предложили модульную систему наполнения улицы в зависимости от сезона и проводимых ярмарок, фестивалей и других мероприятий», – отмечали в администрации Екатеринбурга.

Ранее «Новый День» писал, что ремонт улицы Вайнера хотели начать в 2025 году, сначала – на участке от улицы Малышева до проспекта Ленина. Общая площадь пешеходной улицы составляет около 30 тысяч квадратных метров. Поэтому, чтобы не закрывать ее целиком и распределить нагрузку на бюджет, реконструкцию планировали провести в несколько этапов.

Напомним, последний раз полномасштабный ремонт был здесь в 2003 году. С тех пор пешеходную зону точечно чинили и обновляли ее инфраструктуру: освещение, малые архитектурные формы. Однако высокие нагрузки, которые ежедневно испытывает покрытие улицы, окончательно износили его.

Екатеринбург, Дарья Деменева

