Екатеринбуржцы выбрали будущий облик улицы Вайнера

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги голосования горожан за лучшую концепцию развития пешеходной улицы Вайнера. Всего было представлено два варианта: проектная разработка творческой группы «Открытый консорциум» и проект архитектурного бюро «Старт». Онлайн-голосование проходило в течение десяти дней на сайте администрации города. В нем приняли участие 1 216 человек. Концепт «Открытого консорциума» получил большинство – 873 голоса.

«ОК представил решения по функциональному зонированию, малым архитектурным формам, озеленению, типам светильников, мощению, фасадам. Архитекторы заложили в основу единый подход к фасадам всех зданий на улице Вайнера, к пешеходной зоне с пространством транзита, буферными площадками для озеленения и многофункциональными местами отдыха. Кроме того, разработчики предложили модульную систему наполнения улицы в зависимости от сезона и проводимых ярмарок, фестивалей и других мероприятий. На пересечении улиц Вайнера и Попова авторы концепта предлагают выложить логотип Екатеринбурга, а у крупного торгового центра – историческую карту города», – рассказали в пресс-службе мэрии. Идеи архитекторов ОК будут приняты департаментом архитектуры за основу при разработке проекта реконструкции улицы Вайнера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»