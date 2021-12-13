Световые кольца над головой и ресторан в переходе: идеи архитекторов для улицы Вайнера (ИЛЛЮСТРАЦИИ)

Улица Вайнера на участке от Ленина до Малышева может кардинально преобразиться. Две концепции ее благоустройства были представлены сегодня в Доме архитектора.

Первую разработал творческий коллектив «Открытый консорциум». Его координатор Илья Полянских рассказал, что сейчас, по их мнению, у улицы Вайнера есть несколько проблем. Первая – избыток «визуального шума», рекламных баннеров, вывесок, которые никак не гармонируют друг с другом. «Улица похода на коктейль – многое разного алкоголя смешано, но невкусно», – образно отметил он. На участке много старинных зданий, фасадам которых консорциум предлагает вернуть исторический облик.

Интересное решение архитекторы предлагают для уличного покрытия: в мощении предлагает использовать паттерны с екатеринбургской айдентикой, например, символическим изображением Краснознаменной группы.

Зону у Пассажа авторы предлагают освободить и разместить там только один элемент – стелу. На тротуаре на перекрестке с улицей Попова может появиться логотип Екатеринбурга. Поблизости от него появится сцена для выступления музыкантов.

Еще одной проблемой улицы Вайнера автора концепции назвали подземный переход на перекрестке с улицей Малышева: «Там постоянно плохо пахнет и собираются непонятные личности». Владельцы магазинов в переходе, считают архитекторы, не в состоянии решить эту проблему. Консорциум предлагает построить надземный переход со светофором, а в помещении подземного перехода открыть, например, ресторан.

Руководитель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова отметила, что ей понравилась идея с мощением, а также стремление вернуть старинным зданиям прежний облик.

Вторую концепцию представил Александр Кузьмин из архитектурного бюро «Старт». Он предложил максимальное озеленение улицы, а также мощение тротуара бетонной плитой с каменной крошкой, которая будет выглядеть, как настоящий камень. Но главной изюминкой его концепции стала схема освещения. По мнению архитектора, тротуары на Вайнера недостаточно освещены. Он предлагает установить круглые светодиодные рамки на растяжках. Таким образом, световые круги будут как бы парить над головами горожан и туристов.

Тамара Благодаткова нашла концепцию Кузьмина «интересной», но пресекла полет его фантазии. «Позитивно, что в концепции так много зелени, но как мы сможем посадить столько деревьев? Там проходят подземные коммуникации. И не совсем понятно, как крепить эти светодиодные рамки, учитывая, сколько здесь объектов культурного наследия, нам это просто не согласуют», – отметила она.

Главный архитектор города Андрей Молоков подвел итог заседанию. Он сказал, что завтра обе представленных концепции и еще одна, от Гордортехнологий, будут опубликованы на официальном портале мэрии, после чего до 23 декабря все желающие смогут высказать свои замечания и предложения. По итогам этих обсуждений будет создан оптимальный вариант.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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