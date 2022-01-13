Владелец коробки-тира в центре Екатеринбурга решил завесить его баннерами, чтобы «добиться эстетической красоты» (ФОТО)

С конца декабря в Екатеринбурге на пересечении улиц Вайнера и Попова стоит тир, установка которого вызвала негативную реакцию у горожан: они просили убрать строение, не вписывающееся в архитектурную концепцию улицы. Тир на момент установки представлял собой прямоугольную металлическую коробку темно-серого цвета. «Новый День» пообщался с его владельцем. Молодой человек заявил, что намерен украсить сооружение.

В центр предприниматель Евгений Кудрявцев переехал с Пионерки, землю взял в субаренду: «Здание не капитальное, всегда можно взять и увезти. Мы не залили бетон, не повредили плитку, которая находится под нами», – пояснил он.

Металлическая коробка в центре города выглядит некрасиво, соглашается предприниматель. Поэтому он уже начал украшать будку, чтобы вписать ее в уличную среду.

«Здание у нас будет полностью закрыто баннерами в одной цветовой схеме. Мы будем работать с дизайнерами, которые будут делать красивый фасад. Хотим добиться эстетической красоты, чтобы павильон не смотрелся квадратным, как ящик. Многие люди проходят мимо, они не понимают, что это такое», – говорит Евгений.

Также сверху предприниматель планирует сделать объемную светящуюся вывеску, а летом он хочет открыть фотозону. Если власти создадут единую концепцию оформления улицы, то Евгений готов сотрудничать.

«Мы слышали, что есть предложение сделать единую концепцию улицы Вайнера, чтобы все магазины и киоски, и торговые павильоны, чтобы все они были в одном стиле и одной цветовой схеме. Мы с этим согласны, мы это поддерживаем, готовы сотрудничать, чтобы привести свою точку к единому стилю. Но такого стиля единого сейчас на улице нет. Все магазины в своем стиле оформлены», – сообщил «Новому Дню» предприниматель.

В тир попрактиковаться ходят представители силовых структур, говорит собеседник агентства. При этом посетитель может выбрать тысячу мишеней, а стрельба ведется по сенсорному экрану.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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