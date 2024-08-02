Через год в Екатеринбурге начнут ремонтировать улицу Вайнера

В 2025 году начнется ремонт улицы Вайнера, сначала – на участке от улицы Малышева до проспекта Ленина, сообщили в пресс-службе мэрии.

Последний раз полномасштабный ремонт был здесь в 2003 году. С тех пор пешеходную зону точечно чинили и обновляли ее инфраструктуру: освещение, малые архитектурные формы. Однако высокие нагрузки, которые ежедневно испытывает покрытие улицы, окончательно износили его.

Общая площадь улицы Вайнера составляет около 30 тысяч квадратных метров. Поэтому, чтобы не закрывать улицу целиком и распределить нагрузку на бюджет, ее отремонтируют в несколько этапов. Первым из них станет участок от Малышева до Ленина. Специалисты снимут покрытие, выровняют основание и положат гранитную плитку.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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