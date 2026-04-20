Металлургическая отрасль на Урале переживает серьезный спад

По итогам 2025 года в Свердловской области индекс промышленного производства в металлургической отрасли сократился на 12%. В целом по экономике ИПП снизился на 5%, а инвестиции в УрФО – на 13%. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель директора Института экономики УрО РАН член-корреспондент РАН, д. э. н. Виктория Акбердина.

При этом в некоторых отраслях, по ее словам, все-таки наблюдается рост, в частности, в строительной индустрии и в ИТ.

Ранее врио руководителя Свердловскстата Владислав Дзекунскас сообщил, что индекс промышленного производства в Свердловской области по итогам 2025 года составил 95,1%. Причина – санкционное давление на предприятия.

Однако эксперт призвал не драматизировать ситуацию. «Эта цифра кажется спадом, но нужно рассматривать результаты прошлых лет. Выйти на уровень 100%, это значит повторить рекордные достижения свердловской промышленности предыдущих двух лет. Если сравнивать производственные объемы 2025 года и 2022 года, то они остаются выше на 10%. Действительно есть определенные сложности в металлургическом комплексе. К сожалению, санкционное давление дает о себе знать. Закрытие и даже полная потеря отдельных рынков сказывается на объемах отгруженной продукции. С учетом того, что на металлургию приходится 40% валового регионального продукта, то индекс 95,1% – это еще на самом деле вполне себе хороший показатель», – отметил спикер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube