Денис Паслер выбрал уполномоченного по правам человека

Губернатор Денис Паслер направил в заксобрание региона кандидатуру для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Как сообщили в ДИПе, губернатор предлагает переназначить на новый срок действующего омбудсмена Татьяну Мерзлякову.

Напомним, Татьяна Мерзлякова избиралась уполномоченным уже пять раз – в 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах.

Екатеринбург, Елена Владимирова

