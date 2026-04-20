Денис Паслер выбрал уполномоченного по правам человека

Губернатор Денис Паслер направил в заксобрание региона кандидатуру для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Как сообщили в ДИПе, губернатор предлагает переназначить на новый срок действующего омбудсмена Татьяну Мерзлякову.
Напомним, Татьяна Мерзлякова избиралась уполномоченным уже пять раз – в 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах.
Екатеринбург, Елена Владимирова
