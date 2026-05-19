Татьяна Мерзлякова стала региональным омбудсменом шестой раз подряд

Заксобрание Свердловской области переназначило Татьяну Мерзлякову уполномоченным по правам человека на очередной пятилетний срок.

За проголосовали 38 депутатов из 41 присутствующего, против – трое.

Напомним, Татьяна Мерзлякова избиралась уполномоченным уже пять раз – в 2001, 2006, 2011, 2016 и 2021 годах.

В апреле 2026 года губернатор Денис Паслер предложил заксобранию переназначить омбудсмена Татьяну Мерзлякову на новый срок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

