В Радоницу запустят дополнительные автобусы к кладбищам

На девятый день Пасхи православные верующие отмечают Радоницу – день поминовения усопших родственников. Городские власти организуют дополнительные автобусы к трем кладбищам в родительский день, 21 апреля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы направят по следующим маршрутам:

– № 80н «Метро Ботаническая – Нижне-Исетское кладбище». Движение пройдет по улицам: Академика Шварца – Белинского – Щербакова – Пархоменко. Начало – от станции метро Ботаническая в 9:00, интервал движения на маршруте составит 18-20 минут. Отправление последнего рейса от Нижне-Исетского кладбища – в 19:00.

– № 99 «Площадь 1-й пятилетки – кладбище Окружное». Будет увеличено количество курсирующих автобусов. Начало движения от Площади 1-й пятилетки в 08:25, интервал движения на маршруте – 20-45 минут. Отправление последнего рейса от Окружного кладбища – в 19:05.

– № 63 «ТЦ Мега – кладбище Лесное – ЖК «Солнечный» – ТЦ Мега». Будет увеличено количество курсирующих автобусов. Начало движения от ТЦ Мега в 07:30, интервал движения на маршруте – 15-30 минут. Отправление последнего рейса от кладбища Лесное – в 19:10.

Ранее в Роспотребнадзоре дали свердловчанам советы, как во время посещения кладбищ не подцепить клещей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube