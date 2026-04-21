Крысиный яд нашли в детском питании из Германии. Его продают и в России

В детском питании немецкого бренда Hipp нашли крысиный яд. Как пишет Reuters, отрава была обнаружена в баночках с картофельным пюре в магазинах Австрии, Чехии, Словакии. Первыми забили тревогу покупатели: подозрительной показалась упаковка и запах. Так, на банках были следы вскрытия (в любом детском питании вогнутая крышка – признак того, что все в порядке и упаковка не повреждена), а на этикетках была странная маркировка в виде красного круга.

В компании Hipp заявили, что ситуация сложилась в результате «внешнего преступного вмешательства», причем опасные банки обнаруживались только в магазинах сети Spar.

Между тем, пюре Hipp из картофеля продается и в России: как в обычных магазинах, так и на маркетплейсах. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая сообщила, что направила в Роспотребнадзор просьбу проверить детское питание этого производителя.

Екатеринбург, Елена Сычева

