Депутаты проголосовали за сокращение времени продажи алкоголя

Депутаты свердловского заксо приняли в первом чтении законопроект о принятии дополнительных ограничений по розничной продаже алкоголя.

Законопроект представила депутатам министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. Она напомнила, что сейчас спиртные напитки в регионе можно покупать с 08:00 до 23:00, после принятия закона это можно будет делать только с 09:00 до 22:00. Кроме того, правительство предлагает полностью запретить торговлю алкоголем (кроме заведений общепита) три дня в году: в День защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября и в День трезвости (вторая суббота сентября).

Министр сообщила, что на дату разработки законопроекта (декабрь 2025 года) Свердловская область занимала 17-е место в России по потреблению алкоголя на душу населения, а в марте 2026 – уже 14-е, то есть ситуация ухудшается.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 40 депутатов, двое – против. Второе и третье чтение также пройдут сегодня.

Напомним, 15 апреля законопроект был одобрен профильным комитетом заксобрания по аграрной политике. Как рассказал «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер, обсуждение было достаточно бурным, однако в итоге все члены комитета поддержали законопроект в существующей редакции. Сам Вегнер предложил ввести более строгие ограничения – например, запретить продавать алкоголь после 20:00, но коллеги его не поддержали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

