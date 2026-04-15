Профильный комитет заксо поддержал сокращение времени продажи алкоголя на 2 часа

Комитет заксобрания по аграрной политике одобрил законопроект, сокращающий время продажи алкоголя на час утром и на час вечером.

Как рассказал «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер, обсуждение было достаточно бурным, однако в итоге все члены комитета поддержали законопроект в существующей редакции. Сам Вегнер предложил ввести более строгие ограничения – например, запретить продавать алкоголь после 20:00, а также работать над пропагандой здорового образа жизни, особенно среди подростков. Депутат напомнил, что сейчас одной из проблем Екатеринбурга является ситуация на улице Вайнера, где постоянно собирается молодежь и покупает алкоголь в ближайших магазинах.

Сейчас спиртные напитки в Свердловской области можно покупать с 08:00 до 23:00, после принятия закона это можно будет делать только с 09:00 до 22:00. Кроме того, правительство предлагает полностью запретить торговлю алкоголем (кроме заведений общепита) три дня в году: в День защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября и в День трезвости (вторая суббота сентября).

На пленарном заседании депутаты рассмотрят документ 21 апреля. В случае его принятия закон вступит в силу 1 сентября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

