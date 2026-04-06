В Свердловской области сократят часы продажи алкоголя

Правительство Свердловской области внесло в региональный парламент законопроект о новых ограничениях по розничной продаже алкоголя.

Предлагается сократить время продажи алкоголя на один час утром и на один час вечером. Таким образом, если сейчас спиртные напитки можно покупать с 08:00 до 23:00, после принятия закона это можно будет делать только с 09:00 до 22:00.

Кроме того, правительство предлагает полностью запретить торговлю алкоголем (кроме заведений общепита) три дня в году – в День защиты детей 1 июня, в День знаний 1 сентября и в День трезвости (вторая суббота сентября).

Ограничения не коснутся заведений общепита, в которых площадь зала для посетителей составляет 30 кв. м или больше (без учета летних веранд).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по потреблению алкогольной продукции на душу населения в 2025 году Свердловская область занимает 17-е место из 85 субъектов Российской Федерации. Цель принятия закона – сокращение потребления на территории Свердловской области алкогольной продукции, формирования здорового образа жизни у граждан, в том числе у несовершеннолетних.

«Как врач-нарколог я поддерживаю введение ограничений на продажу алкогольных напитков по многим причинам. Например, сокращение их импульсивного приобретения и распития как меру защиты подрастающего поколения, меру формирования привычки проводить досуг без алкоголя. Но самое главное – как одну из значимых мер по снижению числа заболеваний, связанных с употреблением алкоголя: сердечно-сосудистых патологий, болезней печени, ЖКТ, неврологических и психических расстройств. Для того чтобы увидеть результат принятых мер, потребуется время, но я уверен, что это тот самый шаг, который поможет формированию общественного здоровья и долголетия», – подчеркивает главный врач областной наркологической больницы, главный нарколог Свердловской области и УрФО Антон Поддубный.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

