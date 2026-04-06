Если вас триггерит, то вам пора к специалисту. Почему новость о сокращении времени продажи алкоголя – только для здоровых уральцев Авторская колонка Катерины Норсеевой

В Свердловской области, как и предсказывал «Новый День», вводят ограничения по продаже алкоголя в розницу. Для начала власти решили сократить время, когда легально можно купить спиртное, на час утром и на час вечером. Теперь после 22:00 сходить за добавкой не получится.

В медиа ожидаемо сразу появились противники нововведений. В частности, они пишут, что люди начнут закупать больше алкоголя в разрешенные часы, так сказать, с запасом. Есть аргументы, что за добавкой будут ходить и к нелегалам. При этом большинство аргументов совпадает с теми, которые звучат в федеральных медиа, обсуждающих подобные запреты в других регионах России. Интересно, кто выступает проводником таких мнений. Как правило, это представители ассоциаций торговцев спиртным, владельцы розничных сетей по продаже алкоголя, виноделы и пивовары, словом, те, кто материально заинтересован в том, что алкоголь продавали везде и всегда. Могут ли они быть объективными? Ответ очевиден.

Аргументы о том, что рядовой потребитель побежит искать паленую водку из-под полы – вообще смешные. Возможно, так будут действовать люди, у которых есть серьезная алкогольная зависимость, те, кто нуждаются в лечении в специализированных медицинских организациях. Но представить обычного человека, который в 10 вечера пошел еще за одной бутылочкой красностопа, потому что «хорошо сидит» с друзьями, и, найдя закрытую дверь, побежит покупать паленую водку из багажника таксиста, я почему-то не могу. Могу представить, что они пойдут продолжать веселье в бар или ресторан. Нужно понимать, что текущие изменения направлены на здоровых людей, которые могут употреблять алкоголь, но не испытывают зависимости, то есть спокойно переживут этот час вечернего сокращения. Именно об этом и говорят специалисты, когда объясняют, что предложенные меры сократят количество импульсивных покупок.

Так что если вас очень сильно зацепила новость о том, что теперь вы не сможете купить алкоголь после десяти вечера в Свердловской области, возможно, вам стоит задуматься, а не пора ли получить консультацию специалиста-нарколога.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

