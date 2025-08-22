Купить можно будет только с 8 до 20. Стали известны подробности регионального проекта по ограничению продажи алкоголя

В Свердловской области уже в сентябре-октябре могут измениться правила продажи алкоголя. В частности, речь идет о новых временных ограничениях. Сейчас купить алкоголь в регионе можно с 08:00 до 23:00, также власти локально запрещают продажу в некоторых районах в дни проведения массовых мероприятий.

Новый проект, с содержанием которого познакомился «Новый День», обсуждали весь последний год. Однако сейчас власти максимально приблизились к тому, чтобы реализовать его: на прошлой неделе предполагаемые ограничения рассматривали на совещании в правительстве региона у замгубернатора – главы минздрава Татьяны Савиновой.

Как сообщил источник агентства в минсоцполитики, присутствовавший на встрече в кабмине, по одной из редакций нового нормативного акта, алкоголь в Свердловской области можно будет купить только в будни с 8 часов утра до 8 часов вечера. Также рассматривается вариант с полным запретом продажи в праздничные дни и с более жесткими ограничениями в выходные. Окончательная версия появится, вероятнее всего, в начале осени.

«Сейчас ожидаются комментарии экономистов, они должны оценить, как повлияют на поступления в бюджет новые ограничения», – сообщил собеседник «Нового Дня».

