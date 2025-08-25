Главный нарколог Урала поддержал запрет продажи алкоголя в новогодние каникулы

В Свердловской области с осени могут существенно сократить часы продажи алкоголя, а также установить другие требования, ужесточающие его реализацию. Как ранее писал «Новый День», это обсуждалось на совещаниях специально созданной при правительстве региона рабочей группы, в которую вошли представители разных министерств. При этом если среди потребителей, в том числе потенциальных, мнения по поводу «полусухого» закона расходятся, то специалисты поддерживают его однозначно. Об этом в эфире «ОблТВ» сообщил главный нарколог Минздрава России в Уральском федеральном округе, главврач областной наркологической больницы Антон Поддубный.

«К сожалению, в последние три года потребление алкоголя на душу населения в Свердловской области росло. И хотя сейчас происходит снижение, но региональный показатель выше, чем общероссийский. Наверное, уже назрели какие-то решения, чтобы плавно, аккуратно предпринимать меры по ограничению потребления алкоголя. И только медицинскими подходами вопрос не решить. Задача как раз сделать так, чтобы подрастающее поколение – подчеркиваю «поколение» – воспринимало свою жизнь без употребления психоактивных веществ, без алкоголя. Поэтому все действия должны носить системный характер», – подчеркнул Поддубный.

Он отметил, что речь сейчас не идет о полном запрете. «В таком случае мы получим очень негативные последствия со стороны поколения, которое привыкло жить так. Но если человек не знает, что такое алкоголь, со временем он и не узнает – не будет возможности, почему все действия и должны носить именно длительный, аккуратный и системный характер», – добавил он.

По словам врача, необходимо устранять юридические лазейки, которыми пользуются продавцы алкоголя в т.н. наливайках в жилых домах. «В ночное время – известный факт – запрещены продажи, но тем не менее лазейки находят, и к этому нужно подходить уже строже. Что касается времени продажи алкоголя, конечно, может быть у нас не нужно так радикально, как в некоторых субъектах РФ, продавать только по два часа в сутки, но тем не менее должно быть ограничение в вечернее и утреннее время. Даже с клинической точки зрения: когда у нас длительные праздники, мы видим всплеск обращаемости за наркологической помощью – например, после Нового года. Здесь какие-то ограничительные меры, я думаю, уже пора вводить», – подчеркнул нарколог.

Он сообщил, что согласен с увеличением возрастного ценза с 18 до 21 года. «Давайте вспомним времена, когда курили сигареты в ресторанах, в кафе. И когда запретили, сколько мы слышали негатива от курильщиков, которые возмущались, что их ограничивают. Но сейчас ни у кого в голове, даже близко, даже намека нет, что можно взять с сигаретой поужинать в каком-то заведении. Спокойно выходят на улицу, кто хочет покурить. А все остальные наслаждаются вкусом еды в заведении без табака. И это уже норма», – добавил специалист.

Екатеринбург, Елена Сычева

