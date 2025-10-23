российское информационное агентство 18+

Денис Паслер заявил, что обсуждений «полусухого» закона в правительстве не было

Губернатор Денис Паслер высказался о возможном введении ограничений продажи алкоголя на территории Свердловской области. В частности, некоторые представители медицинского сообщества предлагали запретить продавать алкоголь в новогодние праздники. В народе эти меры прозвали «полусухим» законом.

«Я не знаю, что было в СМИ, кто это предлагал. Знаю только одно: на моем уровне это еще не обсуждалось. Ни вчера, ни полгода назад такой темы не было. Если кто-то из коллег по правительству инициирует предложения, которые будут способствовать достижениям каких-либо задач в регионе, тогда будем обсуждать. Пока обсуждений не было», – заявил Паслер на встрече с журналистами.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

