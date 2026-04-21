На Урал едут 70 тысяч доз вакцины от клещевого энцефалита – кому положена прививка

Свердловская область ожидает 70 тысяч доз вакцины о клещевого энцефалита – весь объем предназначен для бесплатной вакцинации детей до 15 месяцев. Это закупка за счет регионального бюджета, младенцев прививают по календарю прививок три раза – проводятся две прививки и одна ревакцинация.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного ДИП, на сегодняшний день в регионе поставлено 110 тысяч прививок от клещевого энцефалита – как в госклиниках, так и в частных.

Еще одна категория льготников – лица старше 60 лет, они также имеют право прививаться бесплатно, но пока для них вакцины нет – проходит процедура закупки. Ориентировочно препарат поступит на Урал в конце месяца.

Для детей после года и трех месяцев, а также для взрослых до 60 лет вакцинация проводится за счет личных средств, но есть некоторые нюансы.

«В очередной раз обращаю внимание на изменение регламента реализации вакцины против клещевого энцефалита и других инфекций, согласно которому приобрести ее в аптеках нет возможности. Это связано с тем, что вакцина именно против данного заболевания выпускается не в индивидуальной упаковке, а по 10 ампул. Теперь вся процедура, от закупа вакцины до инъекции, может проводиться только в медицинских организациях, имеющих соответствующие лицензии. К сожалению, не все государственные медучреждения смогли оперативно перестроиться на новый порядок. Показательными в этом отношении можно назвать в Екатеринбурге городскую больницу № 3 и детскую больницу № 11, в области – Серовскую ГБ», – отметил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов.

По свидетельству главного эпидемиолога региона, проблемы с организацией вакцинации возникли у тех медицинских организаций, где своевременно не были налажены платные услуги или затянулся процесс закупки вакцины.

О наличии вакцины и возможности проведения вакцинации или реавакцинации уральцев просят уточнять по телефону нужной медицинской организации.

Екатеринбург, Елена Васильева

