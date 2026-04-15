Активисты судятся с минздравом, чтобы сделать прививки от клеща бесплатными для всех

В Екатеринбурге пытаются создать прецедент, который обяжет региональные власти бесплатно вакцинировать от клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) всех желающих жителей Свердловской области. Регион является эндемичной территорией по КВЭ, из года в год случаев присасывания паразитов меньше не становится, люди гибнут и получают серьезный вред здоровью от заражения энцефалитом. Однако привиться бесплатно могут только дети в возрасте 15 месяцев (первые две прививки и первая ревакцинация), пенсионеры от 60 лет (первые две прививки общей схемы вакцинации) и те, кто участвует в тушении лесных пожаров. Впрочем, сейчас в Свердловской области не могут вакцинироваться и они, препаратов нет, а ждут их не раньше конца этого месяца, как сообщали ранее «Новому Дню» в минздраве региона.

Можно привиться в коммерческих клиниках, но одна вакцина обойдется примерно в 2 тысячи рублей, а их нужно три на одного человека.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе «Коллективного иммунитета» (организация занимается просвещением по поводу вакцинации и поддержкой прав граждан в этой области), еще в конце 2024 года к ним обратилась жительница Екатеринбурга Алена. Вместе с юристом организации она подготовила обращение в минздрав по этой проблеме, но получила отказ в бесплатной ревакцинации, так как не относится ни к одной из льготных категорий. Тогда Алена обратилась в прокуратуру – надзорное ведомство встало на ее сторону и потребовало возложить на горбольницу № 14 возмещение пациентке стоимости вакцины, а равно и морального вреда, но суд Орджоникидзевского района отказал в удовлетворении иска. Такой же результат был в апелляции и кассации. Но екатеринбурженка не сдается.

«Алена планирует обратиться в суд высшей инстанции – Конституционный суд РФ. Процесс может стать прецедентным. В случае положительного решения это может повлиять на правоприменительную практику по всей стране и обеспечить реальную доступность бесплатной вакцинации для граждан, проживающих в эндемичных регионах», – пояснили в пресс-службе «Коллективного иммунитета».

Добавим, что с начала сезона в Свердловской области уже зарегистрировано 672 пострадавших от присасывания клещей в 53 муниципальных образованиях. Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 31 002 вакцинации и 77 388 ревакцинаций.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского минздрава, вакцинация против клещевого энцефалита не входит в Национальный календарь профилактических прививок, поэтому бесплатная вакцинация населения против этого заболевания не осуществляется по всей стране. Благодаря поддержке правительства Свердловской области, вакцинопрофилактика отдельных категорий жителей региона против клещевого энцефалита включена в Региональный календарь прививок. Она проводится детям в возрасте 15 месяцев (первые две прививки и первая ревакцинация), пенсионерам от 60 лет (первые две прививки общей схемы вакцинации) и лицам, участвующим в тушении лесных пожаров. Вакцинация других категорий граждан и последующие ревакцинации проводятся за счёт личных средств граждан и работодателей.

Согласно проведенному аукциону на закупку бесплатной вакцины для льготных категорий уральцев, в последней неделе апреля 2026 года ожидается поставка 70 тысяч доз вакцины для детского населения.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube