В екатеринбургской ЦГКБ № 6 назначен новый главврач (ФОТО)

Заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова представила коллективу Центральной городской клинической больницы № 6 Екатеринбурга нового руководителя.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, пост главного врача заняла Ангелия Милащенко – выпускница Уральского государственного медицинского университета (2014 г.).

Ангелия Милащенко прошла путь от врача-терапевта до руководителя высшего звена, занимала руководящие должности в Березовской ЦГБ, специализированном центре «Обуховский» и Центре цифровой трансформации здравоохранения. Имеет профильное образование по специальностям «Терапия», «Ультразвуковая диагностика» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье». Совмещает административную работу с научно-преподавательской деятельностью в УГМУ.

Кроме того, на должность главного врача Богдановичской центральной районной больницы назначен Кирилл Жолобов, ранее занимавший должность заместителя главного врача по родовспоможению и детству Березовской ЦГБ, а на должность главного врача Белоярской центральной районной больницы назначен Степан Тутынин, ранее работавший заместителем главного врача по медицинской части Ревдинской ГБ.

Как писал «Новый День», предыдущий главврач ЦГКБ № 6 Роберт Соловьев ушел с поста 10 февраля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

