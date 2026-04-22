Сегодня можно наблюдать Лириды – самый яркий звездопад весны

Сегодня ночью можно увидеть самый яркий весенний звездопад – Лириды. Пик активности метеорного потока наступит 23 апреля в 01:00 по уральскому времени. В это время можно увидеть до 20 падающих звезд. Но для этого нужны идеальные условия: ясное небо и отсутствие городских огней. Наблюдать звездопад можно будет всю ночь до восхода Солнца.

Апрельские Лириды – один из древнейших метеорных потоков. Первые упоминания о нем появились 2,5 тысячи лет назад. С Земли кажется, что метеориты вылетают из созвездия Лиры, отсюда и название потока. Метеоры Лирид представляют собой частицы пыли от хвоста кометы C/1861 G1(Тэтчер), сквозь которые наша планета проходит каждый год.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

