Суд прекратил депутатские полномочия экс-главы Сысерти в связи с утратой доверия

Сысерсткий районный суд досрочно прекратил полномочия депутата местной думы Вадима Старкова в связи с утратой доверия.

Как сообщили в пресс-службе суда, основанием для этого решения стало непринятие мер по урегулированию конфликта интересов. Решение суда не вступило в законную силу, стороны вправе обжаловать его в течение 1 месяца.

Как уже писал «Новый День», в феврале этого года Сысертская межрайонная прокуратура направила в муниципальную думу представление «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции». Дума отказалась удовлетворить представление прокурора, и он обратился в суд.

Речь в документе шла о скандальном решении Сысертской думы от 21 марта 2024 года. Тогда сысертские депутаты согласились поднять муниципальные надбавки к пенсии четверым экс-главам городского округа – Вадиму Старкову, Виталию Патрушеву, Сергею Королеву и Александру Рощупкину. Пикантность ситуации – в том, что Вадим Старков, уйдя с поста мэра, стал депутатом, то есть он принимал участие в голосовании за повышение пенсии самому себе.

Сысерть, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

