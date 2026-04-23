В екатеринбургской гимназии массово заболели младшеклассники

В екатеринбургской гимназии № 116 выясняют причины массового заболевания учеников 1 и 2 классов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с 18 апреля к врачам с жалобами на рвоту и недомогание обратились не менее 20 детей. Точное количество заболевших будет установлено позднее.

Роспотребнадзор проводит проверочные мероприятия, в том числе в столовой.

Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга сообщил, что уже возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, истребуется интересующая следствие документация, назначены экспертизы. Устанавливается точное количество пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

