У 22 отравившихся школьников нашли сальмоннелез

У 22 учеников екатеринбургской гимназии № 116 выявлен возбудитель инфекции – Salmonella spp, сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

При обследовании пищеблока (организатор питания – ООО «Аппетит») санврачи нашли нарушения требований к обработке сырья, инвентаря, приготовлению блюд. Верх-Исетский суд на основании материалов Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность пищеблока на 30 суток.

Классы, в которых есть заболевшие, переведены на дистанционное обучение. Выданы предписания о проведении дезинфекции и обследованию персонала. Эпидрасследование продолжается. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора.

Как уже писал «Новый День», с 18 апреля к врачам с жалобами на рвоту и недомогание обратились не менее 20 первоклассников и второклассников из гимназии № 116.

Екатеринбург, Елена Владимирова

