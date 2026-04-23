российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 23 апреля 2026, 11:11 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

У 22 отравившихся школьников нашли сальмоннелез

У 22 учеников екатеринбургской гимназии № 116 выявлен возбудитель инфекции – Salmonella spp, сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

При обследовании пищеблока (организатор питания – ООО «Аппетит») санврачи нашли нарушения требований к обработке сырья, инвентаря, приготовлению блюд. Верх-Исетский суд на основании материалов Управления Роспотребнадзора приостановил деятельность пищеблока на 30 суток.

Классы, в которых есть заболевшие, переведены на дистанционное обучение. Выданы предписания о проведении дезинфекции и обследованию персонала. Эпидрасследование продолжается. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора.

Как уже писал «Новый День», с 18 апреля к врачам с жалобами на рвоту и недомогание обратились не менее 20 первоклассников и второклассников из гимназии № 116.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Здоровье, Общество, Россия,