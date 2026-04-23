Уралец целый месяц принимал симптомы лайм-боррелиоза за аллергию

Житель Каменска-Уральского больше месяца назад обнаружил у себя на коже маленькое круглое пятно, которому сначала не придал значения, приняв его за аллергическую реакцию.

«Бывает, чешешься себе спокойно, думая, что это всего лишь аллергия, а это опасная болезнь, поражающая нервную систему, сердце и другие органы», – говорится в официальном сообщении пресс-службы областного минздрава.

Когда пятно начало увеличиваться в размерах, мужчина все-таки обратился к дерматовенерологу. При подробном расспросе выяснилось, что больной в марте ходил в лес. Несмотря на то, что укуса клеща он не заметил, наличие характерных признаков заставило врача подумать о клещевой инфекции. После взятия анализов у пациента обнаружили болезнь Лайма.

При диагностике этой инфекции на ранней стадии и своевременном назначении антибиотиков тяжелых осложнений удается избежать. Благодаря бдительности врачей житель Каменска-Уральского теперь здоров.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

