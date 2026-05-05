У 10 уральцев подозревают энцефалит, у 13 – боррелиоз

С начала весеннего сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 3100 человек, это в 1,3 раза ниже среднего многолетнего показателя.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализированы 10 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 13 человек.

В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медорганизаций исследовано 820 клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 0,7% проб, лайм-боррелиоза – в 35,8%, моноцитарного эрлихиоза – в 2,2% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,8% проб.

Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 58,3 тысячи вакцинаций и 157 тысяч ревакцинаций.

Как уже писал «Новый День», в апреле врачи спасли жителя Каменска-Уральского, который долгое время принимал симптомы лайм-боррелиоза за аллергию. Мужчина обнаружил у себя на коже маленькое круглое пятно, и сначала не придал этому значения, приняв его за аллергическую реакцию. Только через месяц он все-таки пошел к врачу, который заподозрил у него клещевую инфекцию. Своевременно поставленный диагноз позволил избежать тяжелых последствий.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube