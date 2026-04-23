Зюганов просит Мишустина передать усадьбу Харитоновых-Расторгуевых Екатеринбургу

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обращение с просьбой рассмотреть вопрос о передаче усадьбы Харитоновых-Расторгуевых (бывший Дворец пионеров) в собственность Свердловской области или города Екатеринбурга, сообщили в пресс-службе СРО КПРФ.

«Считаю недопустимым, что объект федеральной собственности, имеющий столь важное социальное значение, фактически остается без должного внимания и финансирования», – подчеркнул Зюганов.

Как уже писал «Новый День», сейчас собственник усадьбы – Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Администрация Екатеринбурга ежегодно платит ему по 37 млн рублей за аренду помещений для детских кружков.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов неоднократно заявлял, что федеральное агентство ничего не делает для сохранения старинной усадьбы, из-за чего многие ее помещения находятся в неудовлетворительном состоянии, здание и прилегающая территория требуют реконструкции и благоустройства. Детям уже стало опасно заниматься там, стоит вопрос о переносе кружков в другое место.

По мнению мэра, усадьба должна перейти в собственность города. «Здания, которые являются украшением города, надо вовлекать в оборот. Не смогли восстановить – забирать и отдавать тому, кто может», – сказал мэр на встрече с журналистами в декабре 2025 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube