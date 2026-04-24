За гибель детей под снежной лавиной будут судить мать одного из них

В Шалинском районе завершено следствие по уголовному делу о гибели двух мальчиков, на которых 15 февраля сошла снежная лавина.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, обвинение в причинении смерти по неосторожности двум лицам предъявлено матери одного из погибших детей. По версии следствия, мать сама привела сына к опасному участку – склону горы Соколинка в селе Сылва. При этом женщина знала, что с учетом высоты снежного покрова, сложного рельефа горы и ее крутизны склон является лавиноопасным. Но не только не предупредила ребенка об опасности, но и сама показала ему маршрут к горе и купила тюбинг.

15 февраля это привело к трагедии. 9-летний сын обвиняемой и его 8-летний друг пришли к горе Соколинка, забрались на склон, вдвоем уселись на тюбинг и стали скатываться по склону вниз. После чего детей накрыло снежной лавиной. Выбраться они не смогли.

Шаля, Елена Владимирова

